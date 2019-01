Gemeenteraadsleden leggen eed af BHR

03 januari 2019

In Dessel verzamelde de nieuwe gemeente- en OCMW-raad voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling. Tijdens de vergadering legden de 21 verkozen raadsleden de eed af. Acht van hen wisten voor het eerst een zitje in de gemeenteraad te versieren. Opvallend: ondanks het feit dat N-VA met 11 van de 21 zetels een absolute meerderheid haalde, werd Michel Meeus van oppositiepartij CD&V toch unaniem tot voorzitter van de gemeenteraad verkozen. Burgemeester Kris Van Dijck (N-VA) gaat zijn vierde termijn als burgemeester in, zijn partijgenoten Herman Minnen, Barbara Rommens, Willy Broeckx en Anita Vandendungen nemen een schepenambt op.