Gemeente zoekt sportlaureaten BHR

10 december 2018

09u11 0

De gemeente Dessel is op zoek naar sportieve inwoners die de titel van sportlaureaat 2018 verdienen. Die titel wordt op 22 februari 2019 uitgereikt in verschillende categorieën tijdens een show in het parochiecentrum in Witgoor. Daar wordt ook de 30ste verjaardag van de Desselse Sportraad gevierd. Er worden winnaars gekozen in de volgende onderdelen: beste prestatie van een jongere, mindervalide en in ploegverband en ook de beste man, vrouw en club wordt gekozen. Je kan zelf iemand nomineren voor de sportprijzen via het inschrijvingsformulier dat je vindt in administratief centrum De Plaetse in de Hannekestraat. Je kan het ook opvragen via het e-mailadres sport@dessel.be of downloaden op de gemeentelijke website www.dessel.be. Iemand nomineren kan nog tot en met 31 december.