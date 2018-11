Gemeente organiseert openbare houtverkoop BHR

28 november 2018

Het gemeentebestuur van Dessel organiseert op zaterdag 8 december een openbare houtverkoop. Daarbij worden 41 loten aangeboden voor het gebied Terkeyen in de kantinevan vissersclub De Snoekbaars aan Zanddijk. Kopers moeten zich om 9 uur aanmelden met hun elektronische identiteitskaart. Om 10 uur start de verkoop. Een kapmachtiging krijg je na betaling ter plaatse. Informatie over de verschillende loten kan je krijgen bij de afdeling Grondgebiedzaken in administratief centrum De Plaetse in de Hannekestraat.