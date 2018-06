Fototentoonstelling in De Plaetse 04 juni 2018

Administratief centrum De Plaetse, in de Hannekestraat in Dessel, is deze maand de thuisbasis voor de fototentoonstelling 'Sporen van vergankelijkheid' van fotograaf Hugo Minnen. Daarbij worden er tien zwart-witfoto's getoond die sporen tonen van aarde, modder, sneeuw en zand. De expo is nog tot en met vrijdag 22 juni gratis te bezoeken tijdens de normale openingsuren van De Plaetse. (BHR)