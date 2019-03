Extra controles doen cijfers van drugsdelicten stijgen Jef Van Nooten

11 maart 2019

13u35 0 Dessel De politie in Mol maakt sinds enkele jaren een prioriteit van de strijd tegen drugs. De verscherpte controles hebben geleid tot een verhoging van de pakkans.

“Het aantal drugsdelicten is opmerkelijk gestegen in onze politiezone: van 273 gevallen in 2016 naar 415 in 2018”, vertelt Robert Lehaen, woordvoerder van politiezone Balen-Dessel-Mol. “De toename situeert zich voornamelijk in het drugsbezit. Dit is te verklaren door de succesvolle resultaten van de eerste grootschalige drugscontroles op enkele grote festivals in onze zone.”

In 2018 werden in de drie gemeenten van de politiezone vier actieve plantages ontdekt en één plantage waarbij de productie al voorbij was of nog opgestart moest worden.