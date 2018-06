Ergernis, maar vooral veel liefde bij metalheads DAG TWEE OP GRASPOP: BEZOEKERS MERKEN TOEGENOMEN DRUKTE BERT HUYSMANS

23 juni 2018

02u37 0 Dessel Graspop was gisteren aan zijn tweede dag toe met onder meer Avenged Sevenfold, Iron Maiden en Parkway Drive. Op de wei heerste de bekende amicale sfeer. "Maar je merkt overal dat het drukker is dan andere jaren", klonk het ook hier en daar.

De combinatie van de muziek en de aangename sfeer: dankzij dit droomrecept komen mensen ieder jaar in grote getale afgezakt naar de Stenehei voor Graspop Metal Meeting. Voor het eerst verkocht het festival dit jaar al zijn tickets, ondanks het feit dat er vier in plaats van drie festivaldagen zijn. Goed voor in totaal 200.000 metalfans.





"Graspop betekent goede muziek en geen miserie, geen ambras", vatten Peter en Monika het bondig samen. "We komen al jaren omdat het het beste festival is. We wonen in Aalst en brengen die gezelligheid mee naar hier", verwijst Peter naar zijn opvallend kostuum en zijn vrolijke roze bril. "We komen vooral voor de muziek, maar de sfeer maakt het altijd nog beter. Als je hier op iemands voet stapt, zeg je sorry en het is in orde. Dat is zeker niet overal zo. Het is wel een pak drukker dan de voorbije jaren, dat merk je overal."





Drukker en drukker

Die drukte viel ook andere festivalgangers op. "Vooral op de camping moest iedereen wel erg dicht op elkaar zitten", zeggen de Duitse vrienden Kevin, Adeline en Sandra. "Op sommige plaatsen misschien iets té dicht. Al blijft de sfeer best relaxed, allemaal vrienden onder elkaar. We komen al een aantal jaren en elk jaar wordt het drukker en drukker. Dat valt wel op." De drie maken deel uit van een gezelschap van een twintigtal Duitse vrienden die elkaar leerden kennen op Graspop. "Elk jaar maken we nieuwe vrienden en wordt onze groep groter. We kenden elkaar ook niet en wonen in compleet andere hoeken van Duitsland, maar hier proberen we wel altijd samen naartoe te komen. We gaan zeker niet altijd met twintig de wei rond. Je wil natuurlijk ook niet dezelfde bands zien, dus soms splitsen we op. Zoals nu bijvoorbeeld om een ritje te maken in het reuzenrad. Gewonnen omdat we mooi onze bekers gerecycleerd hebben."





Fijne ontdekking

Ook Sina en Claire komen vanuit Duitsland naar Dessel afgezakt. "Het is de eerste keer dat we hier zijn. Het is door onze studies eigenlijk de enige periode waarin we nog een festival konden doen. We hebben wat rondgekeken en toen we de headliners zagen, waren we meteen verkocht. Volbeat en Iron Maiden bijvoorbeeld. Maar ook veel kleinere bands hoor. Meestal doen we liever de kleinere festivals, maar Graspop is een fijne ontdekking. We amuseren ons geweldig goed en we hebben al een paar sterke optredens gezien. Hopelijk zullen er nog vele volgen."