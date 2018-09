Erehaag voor nieuwe leerlingen 04 september 2018

In Vrije Basisschool Weg-Wijzer, in de Hannekestraat in Dessel, werden de nieuwe kinderen van het eerste leerjaar meteen feestelijk ontvangen.





De andere kinderen vormen een erehaag waardoor de jongens en meisjes de school konden binnenstappen.





Omstreeks 8.40 uur werd er gestart met een groot spel om de school, hun klas en de medeleerlingen beter te leren kennen. Daarbij moesten de leerlingen allerlei leuke opdrachten uitvoeren.





(BHR)