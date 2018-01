Driekoningen op het Campinaplein 02u28 0

Het Campinaplein in Dessel ontvangt op zaterdag 6 januari alle driekoningenzangers met chocolademelk en wafels. Ook voor de volwassenen is er heel wat lekkers. De opbrengst van de standjes gaat naar De Witte Mol, het dienstencentrum voor personen met een verstandelijke handicap in buurgemeente Mol. Langskomen kan vanaf 13 uur. De kinderen kunnen ook hun 'zingzak' meebrengen om hun buit in te verzamelen. Die zakken werden vorige maand uitgedeeld in de Desselse basisscholen. (BHR)