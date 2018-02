Dessel Swingt strikt Bart Peeters 20 februari 2018

02u42 0

Bart Peeters zal het festival Dessel Swingt headlinen. Ook The Scabs en Laura Tesoro komen naar het festival. Meer namen volgen later. Bart Peeters zal het festival afsluiten op het hoofdpodium. Hij komt er langs tijdens zijn 'Brood voor Morgenvroeg-tour', naar zijn gelijknamige nieuwe album. Dessel Swingt wordt georganiseerd door Graspop vzw en de gemeente Dessel en zal plaatsvinden op zaterdag 25 augustus op het Meiplein in Dessel-Witgoor. (BHR)