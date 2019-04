Container vat vuur aan Goormansdijk Jef Van Nooten

09 april 2019

23u54 0

Aan de Goormansdijk in Dessel brak maandagavond rond 23.15 uur brand uit. Een afvalcontainer die er achteraan op het terrein van een bouwbedrijf stond, vatte er vuur. De brandweer had de vlammen snel onder controle. De naburige bedrijfsgebouwen werden gevrijwaard. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.