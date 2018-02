Brand breekt uit terwijl eigenaar aan auto sleutelt 06 februari 2018

02u56 0

Een auto heeft maandagmiddag rond 14.30 vuur gevat in de Lorzestraat in Dessel. De brand brak uit toen de eigenaar aan de auto aan het sleutelen was. Het voertuig brandde helemaal uit. De vlammen sloegen ook kort over op de woning, maar daar bleef de schade beperkt. De straat bleef even afgesloten om de brandweer ongestoord te laten werken. (JVN)