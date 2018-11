Bloemen kerkhoven worden weggehaald BHR

27 november 2018

Vanaf maandag 3 december zullen de verwelkte bloemen en bloemstukken op de Desselse kerkhoven door de gemeentelijke groendienst weggehaald worden. Dat gebeurt traditioneel om de kerkhoven, een maand na Allerheiligen, weer helemaal in orde te maken. Veel mensen vergeten de bloemen weer weg te halen nadat ze die met Allerheiligen op de graven van hun geliefden hadden gezet. Wie wil dat de bloemstukjes of verwelkte bloemen niet worden verwijderd, kan die dus best zelf al even weghalen.