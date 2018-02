Betrapte inbrekers kunnen vluchten 03 februari 2018

Dieven zijn gisterochtend rond 9.45 uur een woning binnen gedrongen in de Kuilstraaat in Dessel. Ze braken een raam open en doorzochten de woning. De inbrekers waren met drie. Ze werden betrapt en zijn weggevlucht in een grijze Audi met Duitse nummerplaat die tijdens de inbraak geparkeerd stond aan de Turnhoutsebaan in Dessel. De auto werd later nog opgemerkt op de E313, maar de verdachten konden ontkomen. (JVN)