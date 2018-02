Bestelwagen en werkmateriaal weg 06 februari 2018

02u57 0

Aan Zandbergen in Dessel is maandag rond 7.50 uur een inbraak vastgesteld in een magazijn. De dieven maakten werkmateriaal buit. Elders aan Zandbergen is eveneens zondagnacht een bestelwagen gestolen. Mogelijk is die gebruikt om de buit van de andere diefstal mee te vervoeren. (JVN)