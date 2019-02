Berging van nucleair afval in Dessel weer stap dichterbij: “In 2024 wordt eerste afval geborgen” Jef Van Nooten

05 februari 2019

15u05 3 Dessel NIRAS heeft een nieuw veiligheidsdossier ingediend bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het vorige dossier uit 2013 had een reeks tekortkomingen. Het veiligheidsdossier is nodig om radioactief afval ondergronds te bergen. “In 2024 kan het eerste afval geborgen worden in Dessel.”

NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, heeft al langer plannen om in Dessel een oppervlaktebergingsinstallatie te bouwen voor al het Belgische laag- en middelactieve kortlevende afval. Om zo’n installatie te mogen bouwen en nadien te exploiteren is een nucleaire vergunning nodig die aangevraagd moet worden bij het FANC.

“Het belangrijkste onderdeel van de vergunningsaanvraag is het veiligheidsdossier. Dat document, meer dan 20.000 pagina’s dik, beschrijft alle technische en wetenschappelijke argumenten die de veiligheid van de installatie aantonen op korte en lange termijn”, zegt Evelyn Hooft van NIRAS.

Veiligheidsdossier

Zo’n veiligheidsdossier werd in het verleden al eens ingediend, maar in 2013 verklaarde het FANC het dossier onvolledig. NIRAS moest zo’n driehonderd bijkomende vragen beantwoorden. “Het beantwoorden van de vragen was een arbeidsintensief en tijdrovend proces. Het is een erg complex dossier, en het is bovendien de eerste keer dat in België dergelijke installatie gebouwd zal worden”, vertelt Rudy Bosselaers, programmaleider bij NIRAS.

Eind 2017 heeft NIRAS de laatste vragen beantwoord. In de loop van 2018 werden de antwoorden dan in het dossier verwerkt, waardoor het dossier nu opnieuw ingediend kon worden. “Daarmee gaat de vergunningsprocedure een volgende fase in. Het FANC maakt een verslag op en legt dat samen met het dossier voor aan de Wetenschappelijke Raad. Dat is een onafhankelijk orgaan waarin leden met nucleaire expertise zetelen”, aldus nog Evelyn Hooft.

Maar zelfs als die Wetenschappelijke Raad een voorlopig positief advies geeft, is de ondergrondse berging van radioactief afval in Dessel nog niet voor morgen. “Dan volgt nog een heel traject. Zo komt er een officieel openbaar onderzoek in de omliggende gemeenten. De inwoners van Dessel, Mol, Retie, Kasterlee en Geel krijgen de kans om het veiligheidsdossier in te kijken en opmerkingen te formuleren. Ook de provincie Antwerpen en de Europese Commissie zullen gehoord worden.”

Na nog enkele procedures moet de vergunning voor de bergingsinstallatie uiteindelijk worden uitgereikt via een koninklijk besluit. “Na de bouw volgt de laatste stap: het FANC controleert de installaties en toetst ze aan de vergunningsvoorwaarden. Pas als de installaties worden goedgekeurd, bevestigt de koning de vergunning voor de bouw en de exploitatie”, besluit Evelyn Hooft. “Als alles vlot verloopt, kan NIRAS midden 2020 de vergunning verwachten. In 2024 zou het eerste afval geborgen worden in de bergingsinstallatie.”