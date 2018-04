Bart Peeters en The Scabs op Dessel Swingt 16 april 2018

Het is nog lang tot 25 augustus, maar de organisatie van Dessel Swingt maakt nu al de volledige affiche bekend voor het gratis festival eind augustus op het Meiplein in Witgoor. Onder meer The Scabs, Bart Peeters en de jongens van Janez Detd zullen het podium laten daveren.





Dessel Swingt is opgericht in 2002 deels als tegemoetkoming voor de inwoners van Dessel voor de overlast van Graspop. Elk jaar krijgen ze daarvoor in ruil een gratis festival aangeboden in het centrum van Dessel of in Witgoor. Het is een organisatie van Graspop vzw en de gemeente Dessel. "We denken dat we toch een schitterende editie kunnen brengen", lacht organisator Patrick Vanbroekhoven. "Met Bart Peeters en The Scabs hebben we toch twee mooie namen. Daarnaast komen ook nog onder meer Laura Tesoro, Fanfare De Eendracht, Juul Kabas, Matthias Lens, Lisa Del Bo, Epitome, Janez Detd Punk Rock High School, Jan &The Noise en FENIX." Janez Detd Punk Rock High School is een project van Janez Detd, maar ze spelen alleen punkcovers in het genre van Bad Religion, The Offspring, Green Day en anderen.





De groepen zullen op twee podia spelen en de organisatie voorziet ook in allerlei randanimatie.





Meer informatie is terug te vinden op www.dessel swingt.be. (VTT)