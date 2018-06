Bacterie houdt surfers uit het water SCHANSPUT MOET DICHT NA TE HOGE CONCENTRATIE ENTEROKOKKEN TOON VERHEIJEN

16 juni 2018

02u43 0 Dessel De leden van de Koninklijke Windsurfclub zullen al zeker de komende dagen hun surfplank niet moeten bovenhalen. Burgemeester Kris Van Dijck heeft een waterrecreatieverbod uitgevaardigd voor de Schansput na een te hoge concentratie enterokokken.

Enkele dagen geleden voerde de Vlaamse Milieumaatschappij een analyse uit van het water in de Schansput. Een routinecontrole, die regelmatig gebeurt, zeker wanneer het weer warmer wordt en recreatieputten vatbaar zijn voor bacteries zoals de blauwalgen en enterokokken. Enterokokken, een soort bacterie, worden meestal veroorzaakt door uitwerpselen van dieren. Bij minder dan 200 enterokokken per 100 millliliter is er sprake van een zeer goede waterkwaliteit. Tussen 200 en 400 aanvaardbaar en vanaf 400 slecht. Wanneer de score boven de 400 blijft na een controlestaal, moet er een zwemverbod uitgevaardigd worden. Vooral zwemputten zijn er gevoelig aan omdat er bijna geen stroming is. "We houden de Schansput dan ook gesloten omdat we op vlak van gezondheid geen risico kunnen nemen", vertelt burgemeester Kris Van Dijck (N-VA). "Met het warme weer is dit niet onlogisch. We willen zeker benadrukken dat er geen sprake is van een illegale lozing van mest ofzo."





Misselijk

Enterokokken kunnen vooral gezondheidsproblemen veroorzaken bij zwakkeren zoals oudere mensen of jonge kinderen of mensen met een zwakke weerstand. Het gaat dan bijvoorbeeld om misselijkheid, braken en diarree. "We zullen over enkele dagen opnieuw een staal nemen. Mogelijk kan het niveau dan alweer gedaald zijn, maar we kunnen er dus geen termijn op plakken", aldus Van Dijck nog.





Afwachten

De ongeveer 200 leden van de Kempische Windsurfclub moeten hun surfplank dus even op stal laten. "We kunnen niet anders dan al onze leden verwittigen en afwachten", vertelt voorzitter Philippe Vandervoort. "Twee jaar geleden werden we al eens geconfronteerd met blauwalgen. Nu zijn het deze. Nu zijn we sowieso alleen open tijdens de weekends, maar het zomerseizoen komt er wel aan vanaf 1 juli. Dan zijn we twee maanden aan een stuk open. Hopelijk is het tegen dan opgelost. We kunnen echter niet anders dan het verbod respecteren. Voor de vissers die ook gebruik maken van de put zal er wel geen probleem zijn. Jammer natuurlijk, want dit weekend zag het er redelijk goed uit wat betreft wind."