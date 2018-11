Auto uitbater Het Vijverzicht volledig gedemonteerd Bert Huysmans

21 november 2018

15u57 0 Dessel Onbekenden hebben tijdens de nacht van dinsdag op woensdag de auto van Yves Maes, uitbater van brasserie Het Vijverzicht in Dessel, helemaal uit elkaar gehaald. De dieven gingen aan de haal met de lichten, de bumper en het motordeksel. Uit de wagen zelf, een Audi Q7, werd een portefeuille, een deel van het stuur, een kinderwagen en een kinderzitje gestolen. De wagen stond op het moment van de feiten vlak voor de zaak geparkeerd.

Met verbazing stelde uitbater Yves Maes van brasserie Het Vijverzicht in Dessel vanochtend vast dat er onderdelen van zijn wagens, een Audi Q7, waren gestolen. Vooral de voorkant werd volledig gedemonteerd. Zo verdwenen de lichten, de bumper en het motordeksel. De daders braken ook in de auto zelf in, waar ze een portefeuille, twee tussenstukken van het stuur, een kinderwagen en een kinderstoel konden buitmaken.

De auto stond op het moment van de feiten geparkeerd vlak voor de deur, op de parking van de zaak. Die ligt langs de openbare weg, maar de wagen stond wellicht net niet voldoende in het zicht van toevallige passanten.

“Omstreeks half twee heeft mijn vrouw buiten gestommel gehoord”, vertelt Yves Maes. “We hebben daar niet op gereageerd, want dat gebeurt hier nog wel ooit. Je denkt natuurlijk niet dat ze dan dingen aan je auto aan het doen zijn. Maar toen we deze ochtend de auto zagen, hebben we natuurlijk wel meteen de link gelegd.” Daarbij ging Yves de beelden nakijken van de camera’s die rond zijn zaak staan opgesteld. “Die staan niet gefocust op de parking zelf, maar we kunnen er wel op zien dat er iemand met een elektrisch toestel aan de wagen bezig is om die te demonteren. Je merkt op de beelden onder meer af en toe een lampje op van zo’n toestel. Tussen half twee en twee uur, zoals we dus al dachten.” Op de beelden is niet te zien of het om één of meerdere daders gaat en wellicht volstaan de beelden ook niet om iemand te herkennen. De lokale politie heeft intussen een verdachte in het vizier, maar er is momenteel nog niemand aangehouden.

“Het is moeilijk te zeggen natuurlijk wie zich met zo’n zaken bezighoudt”, stelt Maes nog. “Ik begrijp het alleszins niet dat je zo’n dingen doet. En het is toch wel opvallend dat ook dat kinderzitje en die kinderwagen zijn gestolen. Dat is toch bizar. Voor ons is het natuurlijk een vervelende situatie. We zijn in de eerste plaats een heleboel spullen kwijt. We zijn wel goed verzekerd, gelukkig, maar het levert ons wel een hele rompslomp op. Alles in orde brengen voor de verzekering, een vervangwagen regelen voor de korte termijn, nieuwe kinderwagen kopen,… Het zal nog wel even duren voor alles terug helemaal in orde is.”

Wie iets gezien of gehoord heeft in de buurt mag zich altijd melden bij de lokale politie van de zone Balen-Dessel-Mol. Dat kan op het telefoonnummer 014/33.37.00.