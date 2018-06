Albanees die gekend was voor drugsfeiten gerepatrieerd 15 juni 2018

Getuigen hebben woensdagavond rond 21.30 uur verdachte handelingen opgemerkt in een lege bedrijfshal op het bedrijventerrein aan de Turnhoutsebaan in Dessel. In de bedrijfshal waar vroeger een bedrijf in bouwmaterialen was gevestigd, liepen enkele personen rond. Nadat de verdachte personen werden opgemerkt zijn ze in enkele voertuigen met Nederlandse politie weggevlucht. Eén persoon is te voet gevlucht. Hij liep hotel Alauda binnen en kon daar door de politie worden opgepakt. De politie kon hem niks ten laste leggen, maar het bleek om een 42-jarige Albanees te gaan die in Italië, Oostenrijk en Albanië is gekend voor drugsfeiten.





De politie heeft hem overgebracht naar een gesloten centrum met het oog op repatriëring naar zijn thuisland. (JVN)