Agressieve dief onder invloed van cocaïne riskeert 14 maanden cel Kristof Baelus

17 december 2018

13u06 0 Dessel Bunani H. (33) heeft zich moeten verantwoorden voor een inbraak op 9 oktober in Dessel. Hij zou over een poort geklommen zijn om een huis via een raam binnen te dringen. Bij zijn arrestatie gedroeg hij zich zeer weerspannig.

Bunani H. haalde agressief uit naar de agenten en een passerende burger. Hij werd voor alle veiligheid naar het politiebureau overgebracht, maar hij bleef zich agressief gedragen. Hij verleende geen enkele medewerking en zelfs in de cel kwam hij niet tot bedaren. Nadien werd de man toch rustiger en gaf hij alle feiten toe. Hij bleek ook onder invloed van cocaïne.

Het Openbaar Ministerie eiste veertien maanden gevangenisstraf. De advocaat van Bunani H. vertelde dat zijn cliënt zichzelf niet was op het moment van de feiten en dat hij niet via een raam de woning was binnengedrongen. “De deur stond open en mijn cliënt is via de deur naar binnen gegaan.”

De man zit nu reeds twee maanden in voorhechtenis. Daardoor kan hij zijn huurappartement kwijtspelen. Zijn raadsman vraagt daarom een milde straf.

Het vonnis zal uitgesproken worden op 7 januari.