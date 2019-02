3 jaar geleden kocht Nathalie eerste camera: nu behoort ze tot 100 beste huwelijksfotografen ter wereld Jef Van Nooten

20 februari 2019

19u26 0 Dessel Drie jaar geleden kocht ze een fototoestel om op reis te gaan. Als ze dan toch een goed toestel had, zou ze wel ineens het huwelijk van een familielid fotograferen. Van het één kwam het ander en Nathalie Moors gaf haar job in het onderwijs op. “En nu sta ik in de top 100 van beste huwelijksfotografen ter wereld”, vertelt Nathalie.

Fotografe Nathalie Moors uit Dessel staat in de top 100-lijst van Fearless Photographers. De lijst wordt beschouwd als de lijst van de beste huwelijksfotografen ter wereld. “Fearless Photographers is een community van fotografen wereldwijd. Elke twee maanden mogen de leden foto’s insturen. De 1% beste foto’s wordt dan bekroond met een award. Aan het einde van het jaar wordt gekeken welke honderd fotografen de meeste awards hebben.”

De lijst voor 2018 telde uiteindelijk 116 fotografen. Omdat er een ex aequo was met verscheidene fotografen die drie awards in de wacht sleepten. Ook Nathalie Moors ontving voor drie foto’s een award, hetgeen haar samen met negen andere Belgen een plaats in de lijst opleverde. Dat Nathalie nu al in de top 100-lijst staat is opvallend. 2018 was pas haar eerste volledige jaar als voltijdse fotograaf. “Ik ben pas in 2016 begonnen met fotografie”, vertelt Nathalie. “In 2016 en 2017 heb ik dat gecombineerd met een job in het onderwijs. Maar omdat het zo goed draaide, heb ik beslist de sprong te wagen. Dat ik dan meteen in de top 100 sta, is geweldig maar totaal onverwacht.”

Nathalie Moors doet naast huwelijksfotografie ook gezinsfotografie en bedrijfsreportages. Ze rolde enkele jaren geleden slechts per toeval in de fotografie. “Ik had een fototoestel gekocht om op vakantie te gaan. Datzelfde jaar trouwde een familielid. Het bruidspaar vroeg of ik hun trouw niet kon fotograferen. Want ik had toch een goed toestel”, blikt Nathalie terug. “Ik wilde het proberen en vond het zo fijn om te doen, dat ik gezinnen ben blijven fotograferen. Huwelijken deed ik in het begin niet veel. Dat vond ik te spannend. Maar ik ben dan mee beginnen gaan met een collega om huwelijken te fotograferen als tweede fotograaf. Zo heb ik het mezelf aangeleerd, door het heel veel te doen. Een opleiding heb ik er niet voor gevolgd. De beste manier om het te kunnen leren, is het te doen in de praktijk.”

De drie foto’s die een award opleverden, maakte Nathalie verspreid over het land. Eén in de Kempen, één in Hasselt en één foto op een huwelijk in het Leuvense. Dit jaar heeft ze zelfs een huwelijksopdracht in Ieper. “Of ik door deze erkenning extra werk zal krijgen? Ik heb geen idee. Ik ben vooral heel blij dat ik de erkenning heb gekregen. Het is een aanwijzing van het niveau dat ik haal.”

Nathalie hoopt eind 2019 opnieuw in de top 100-lijst te staan, maar wil niet dat de wedstrijd in haar achterhoofd spookt wanneer ze huwelijksgeluk vastlegt. “Tijdens opdrachten ben ik er totaal niet mee bezig. Dan denk ik er alleen aan om een verhaal zo goed mogelijk in beeld te brengen. Om de best mogelijke reportage af te leveren aan mijn klanten”, besluit Moors. “Het is pas achteraf dat ik zie dat op een bepaalde foto alles perfect samen valt en geschikt is om in te sturen voor een award.”