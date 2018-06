200.000 bezoekers, amper 7 aanhoudingen 26 juni 2018

02u26 0 Dessel De lokale politie in Mol blikt tevreden terug op de recordeditie van Graspop. Slechts zeven festivalgangers werden bestuurlijk aangehouden voor openbare dronkenschap of ordeverstoring. Het festival lokte in totaal 200.000 bezoekers.

In Dessel keerde gisteren de rust terug. De uittocht van de vele duizenden metalfans zorgde voor wat verkeershinder, maar veroorzaakte geen grote problemen. Ook de rest van het festival kende nagenoeg een vlekkeloos verloop. "Er waren relatief weinig incidenten. De meeste aangiftes hadden te maken met verlies of diefstal. Slechts 7 festivalgangers werden bestuurlijk aangehouden voor openbare dronkenschap of ordeverstoring." Tijdens de eerste dag van het festival werd voor het eerst een grote drugscontrole georganiseerd. "Bezoekers werden gecontroleerd aan de ingang van de hoofdcamping. In totaal werden 126 personen betrapt met drugs. Het ging telkens om gebruikershoeveelheden, zowel soft- als harddrugs. Ook buiten de controleactie werden er nog een 10-tal personen betrapt met illegale drugs." Wie betrapt werd met softdrugs, moest onmiddellijk een boete van 75 euro betalen. Wie harddrugs op zak had moest een boete van 150 euro betalen. (JVN)