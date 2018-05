15de editie fotozoektocht 31 mei 2018

02u54 0

Naar goede gewoonte kan je in Dessel deze zomer op pad voor een nieuwe fotozoektocht. Het intussen al de 15de editie. De formulieren kosten 5 euro en zijn te vinden in administratief centrum De Plaetse in de Hannekestraat en in de Sas4-toren aan de Nieuwedijk. Je kan de formulieren nog kopen tot en met 2 september. (BHR)