'Mijnheer Stany' (93) overleden STANISLAS EMSENS MAAKTE WERELDSPELER VAN SIBELCO WOUTER DEMUYNCK

22 januari 2018

02u38 0 Dessel Baron Stanislas 'Stany' Emsens is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. Hij was een van de grondleggers van Sibelco, de wereldmarktleider in zandontginning, in Dessel. "De betekenis van Stanislas Emsens voor deze streek kan onmogelijk overroepen worden, hij was een grote mijnheer", reageert de Desselse burgemeester Kris Van Dijck (N-VA).

Emsens ging in 1949 aan de slag bij Sibelco, gesticht door zijn grootvader Stanislas senior. Zijn vader Walter en nonkel Fernand hadden toen meer dan 50 procent van de aandelen van SBC (het latere Sibelco) verworven. Als 23-jarige jongeman zette Stanislas junior zijn eerste stappen in het bestuur van het bedrijf. Hij zou er uiteindelijk 52 jaar blijven. In die tijdspanne steeg het aantal werknemers van nog geen honderd naar meer dan 7.500.





Het is onder het gezag van Stanislas Emsens dat het bedrijf in Dessel een multinational wordt. In de jaren 50 opent hij een fabriek voor kwartsmeel, een hoogwaardiger en polyvalenter product dan glaszand. De verkoop loopt als een trein - in een mum van tijd stonden er soortgelijke fabrieken in onder meer Canada, Chili, Australië en Rusland. Vandaag zijn er nog een 240 dochterbedrijven. In 2001 zette Emsens een stapje terug als voorzitter van de raad van bestuur bij Sibelco. Hij bleef nog wel erevoorzitter.





Voetafdruk

Dessels burgemeester Kris Van Dijck (N-VA) kende Stany Emsens al sinds 1995. "Het nieuws van zijn overleden is mij bevestigd door een naaste van de familie", reageert Van Dijck. "Zijn betekenis voor Sibelco en voor de streek kan niet overroepen worden. Hij heeft van het bedrijf een wereldspeler gemaakt en heeft zo voor de eeuwigheid een voetafdruk nagelaten. Naast kwaliteit stond hij ook in voor de nazorg na de ontginning, hij maakte daar mooie natuurgebieden van. Hij was bovendien een zeer sociaal bewogen man, hij stond steeds op de eerste plaats om het culturele leven in zijn streek te ondersteunen. Ik zal hem herinneren als een zeer integere en innemende persoonlijkheid, een grote mijnheer."





Grond voor school

De sociale bewogenheid van Stanislas Emsens kwam bijvoorbeeld tot uiting in 2004. Toen heeft Sibelco onder zijn impuls grond geschonken, een lap van 35 are, die nodig was voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool voor kleuter- en lager onderwijs in de Gemeenteheidestraat in Mol-Rauw. Die kreeg de toepasselijke naam Zandloper.





De familie Emsens is met een vermogen van ongeveer 3,3 miljard euro de vierde rijkste familie van België. Stany Emsens was de pater familias van de derde generatie. In 2005 kende koning Albert II hem de titel van baron toe. "De erkenning voor de familie is voor mij belangrijk. Voor het overige blijf ik gewoon wie ik was, ik blijf mijnheer Stany", vertelde hij daarover in 2005 in deze krant.





Vriend van Albert II

Emsens was bovendien een goede vriend van koning Albert II. "De koning is al een paar keer incognito op bezoek geweest. We hebben in 't Kristallijn gedineerd (het socio-cultureel centrum van Sibelco waar regelmatig kunstexposities plaatsvinden, nvdr). Ik heb benadrukt hoeveel plezier ik altijd gehad heb in mijn werk", klonk het toen.