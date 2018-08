"Hartverwarmend dat zovelen Sam herdenken" LOOPEVENT VOOR VERONGELUKTE CHIROLEIDSTER LOKT HONDERDEN MENSEN JEF VAN NOOTEN

31 augustus 2018

02u38 0 Dessel Vele honderden mensen daagden

gisteren op voor Samathon, een loopevenement om de twee jaar geleden





verongelukte Sam Moelants te herdenken. "De grote opkomst is hartverwarmend, maar vooral de verdienste van Sam zelf. Ze was een heel sociale meid", zegt mama Elly Aernouts.





Zevenhonderd mensen namen vorig jaar tijdens de eerste editie van Samathon deel aan de looptochten. Met alle supporters erbij geteld, lokte de eerste herdenking voor Sam Moelants meer dan duizend bezoekers. Familie en vrienden beslisten nog dezelfde dag dat er dit jaar een tweede editie van Samathon zou volgen.





Die vond gisteren - ze zou 23 jaar zijn geworden - plaats in en rond de Lopelandstraat in Dessel. Opnieuw daagde een massa mensen op om Sam te herdenken. "Deze opkomst doet deugd voor ons. Het is hartverwarmend, een teken dat Sam nog lang niet vergeten is", vertelt Elly Aernouts. "Maar die grote opkomst is vooral ook een verdienste van Sam zelf. Ze was een heel sociale meid. Vriendinnen van Sam komen ook nog geregeld bij me op bezoek."





6,6 kilometer

Het idee om looptochten te koppelen aan de herdenking is niet toevallig ontstaan. De laatste maanden voor haar overlijden - Sam werd op 26 augustus 2016 op weg naar haar werk bij JAC Turnhout op haar fiets doodgereden in het centrum van Oud-Turnhout - was ze intensief beginnen lopen. Om aan haar conditie te werken. "Op haar gsm vonden we het traject dat ze vier dagen voor haar dood nog had gelopen, een tocht van 6,6 kilometer", zegt Elly.





"In juli vorig jaar kregen enkele vriendinnen van haar het idee om Sams laatste gelopen rondje nog eens met z'n allen samen te lopen op haar verjaardag. Zo ontstond Samathon."





Omdat niet iedereen 6,6 kilometer kan afleggen, kregen deelnemers vorig jaar ook keuze tussen 2 of 4 kilometer. Voor de tweede editie had de werkgroep achter de herdenking ook een traject van 10 kilometer voorzien. "Sam was aan het oefenen voor een grotere afstand."





Zeker derde editie

Vorig jaar ging de opbrengst van Samathon naar De Witte Mol. De opbrengst van de tweede editie gisteren gaat naar JAC Turnhout. "Daar heeft Sam tijdens het laatste jaar van haar opleiding stage gedaan. Nadien is ze er direct beginnen werken. Ze zou het geweldig vinden dat JAC dankzij haar herdenking extra financiële steun krijgt."





30 augustus

Familie en vrienden willen van de Samathon een traditie maken, telkens op 30 augustus.





"Vorig jaar moest alles snel gaan. Pas begin juli kwamen vriendinnen met het idee om een herdenkingsevenement te organiseren op haar verjaardag. Maar op 30 augustus 2017 hebben we al beslist dat er een nieuwe editie zou komen. En we twijfelen er niet aan om volgend jaar een derde editie te doen", besluit Elly.