‘Gluren bij de buren’ zoekt huiskamers BHR

22 januari 2019

13u38 0

Het kunstenproject ‘Gluren bij de Buren’ zoekt Desselaren die hun woonkamers willen inzetten als decor. Bedoeling is dat er optreden in het kader van comedy, theater, woord, muziek, poëzie, dans… kunnen plaatsvinden.

Is je woonkamer te klein? Dan mag je ook je garage, werkhuis of een geschikt zaaltje ter beschikking stellen. Het optreden zelf zal plaatsvinden tussen vrijdag 24 mei en zondag 2 juni 2019. Inschrijven kan via de gemeentelijke website www.dessel.be. Je kan je ook aanmelden bij de gemeentelijke cultuurdienst op het gemeentehuis.