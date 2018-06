"Alle kersen zijn op de metaltaart blijven liggen" Organisator krijgt Graspop voor het eerst in 22 jaar uitverkocht TOON VERHEIJEN

16 juni 2018

02u46 0 Dessel Nog vijf dagen aftellen en de heilige weide van Graspop kan weer onder de voet gelopen worden door metalfans uit binnen- en buitenland. Met 200.000 zullen ze, gespreid over vier dagen, genieten van het ene potje gitaargeweld na het andere. En die '200.000' is nog zo'n reden voor organisator Peter Van Geel om te glunderen: voor het eerst in 22 jaar is Europa's grootste metalfestival sold out!

Graspop zag het licht in 1996, met toen grofweg een handvol bands die op één en dezelfde dag op het podium stonden. Maar wel met Iron Maiden als hoofdact - om maar te zeggen dat er op metal geen leeftijd staat. Anno 2018 is de affiche exponentieel aangedikt, en weerklinken de gitaren vier dagen lang. En voor het eerst mag de organisatie ook het bordje 'sold out' uithangen. Meer dan 200.000 bezoekers zullen de weides aan Stenehei overrompelen.





Proficiat met 'het uitverkopen'. Al van kunnen genieten?

"Uiteraard! Al wisten we het reeds toen we de affiche min of meer rond hadden: dit komt goed! We hadden stilletjes gehoopt - en verwacht - dat alle tickets de deur uit zouden gaan. In de voorbije jaren waren we er dikwijls al héél dichtbij, maar er was toch telkens een dag bij waarvoor het niet lukte. Maar met namen als Iron Maiden, Guns 'n Roses, Ozzy Osbourne, Volbeat, en noem maar op... Dat moest gewoon lukken. We hebben ook het voordeel gehad dat alle namen die we geboekt hebben, ook effectief op de affiche zijn blijven staan. Normaal heb je bands die in de aanloop naar het festival nog afhaken. Nu zijn alle kersen op de taart blijven liggen. Keerzijde is dat we voor het eerst met heel lange wachtlijsten moeten werken voor fans die nog tickets willen. Niet leuk voor hen die er niet bij kunnen zijn, natuurlijk. Maar ergens geeft het wel een goed gevoel, want het is echt de bevestiging dat we goed bezig zijn."





Voor het eerst gaan jullie voor vier dagen. Eenmalig, werd gezegd. Maar heb je misschien toch niet de ideale formule gevonden?

"We kregen dit jaar de kans om Guns 'n Roses te boeken - de band ging nog wat langer toeren. Dat is een kans die je niet mag laten liggen - als Axl en Slash over enkele maanden weer ruzie krijgen, lukt het misschien nooit meer. Dat risico wilden we niet nemen. (lacht) Alle gekheid op een stokje: in principe keren we volgend jaar dus gewoon terug naar ons basisprincipe van de laatste jaren: drie dagen metalfeest, met een pre-party op donderdagavond waar enkel Belgische bands aantreden. Maar mocht er zich opnieuw een kans voordoen, dan zullen we niet nalaten om te gaan praten met de gemeente. Als we van hen de toelating krijgen en als ook de andere betrokkenen het zien zitten, dan zullen we dat zeker doen."





Graspop heeft Dessel op de kaart gezet. Maar blijft het festival op Kempense bodem? Ooit deden geruchten over een verhuis naar Limburg de ronde...

"We hebben nu een contract dat ons al zeker tot 2019 in Dessel houdt. Dat staat dus vast: ook volgend jaar is Graspop een Dessels feestje. Wat er daarna zal gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Er lopen gesprekken rond een eventuele verlenging, maar het is nog veel te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. We zullen wel zien wat de toekomst brengt."





Graspop is stilaan ook meer dan louter metalbands op een podium. Dan denk ik aan de tent voor Classic Rock en zelfs de nieuwe Belgium Fanzone. Alles voor het publiek?

"We proberen inderdaad de nodige randanimatie aan te bieden. De Metaldome en de Classic Rock krijgen meer aandacht en speciaal voor de voetballiefhebbers hebben we ook een Belgium Fan Zone ingericht. Daar zal toch al snel plaats zijn voor een tienduizendtal mensen."





En mogen we nog nieuwigheden verwachten?

"De parking zal iets ruimer zijn dan in de voorbije jaren en we plaatsen ook meer toiletten op het terrein. Daar was blijkbaar vraag naar, en dus doen we dat ook. Nu ons festival vier dagen duurt, hebben we ook een groter productieteam en meer vrijwilligers. We hebben inderdaad een versnelling hoger moeten schakelen, maar wij niet alleen. Dat geldt ook voor al die vrijwilligers en medewerkers. Het zullen vermoeiende dagen worden, maar we gaan proberen om er een topfestival van te maken. Met dank aan de hele crew."





Ik zou zeggen: laat het beest van Graspop maar los, Peter. Meer dan 200.000 fans rekenen er op!