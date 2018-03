Zonta geeft Margot prijs voor vrijwilligerswerk 09 maart 2018

Psychologie-studente Margot Soetaert (18) krijgt gisteren op Internationale Vrouwendag de Young Women in Public Affairs award van de Waregemse Zontaclub. De ijverige jongedame blonk de voorbije jaren uit in vrijwilligerswerk en toonde op verschillende manieren blijk van leiderschap.





Margot is uit Wakken afkomstig, maar studeerde vorig jaar af aan de OLV Hemelvaartschool in Waregem. Ze is hoofdleidster bij speelpleinwerking De Speelberg in Beveren-Leie, volgt cursussen bij het lokale Rode Kruis en vroeger bij kinderopvang Infano. Daarnaast is ze met Bouworde op inleefreis geweest naar Roemenië en Bulgarije, waar ze mee hielp huizen bouwen voor de lokale bevolking. Met de prijs van Zonta sleept ze een cheque van 500 euro in de wacht.





