Zeppelinschool krijgt Vlaamse subsidies VDI

01 februari 2019

16u51

Bron: VDI 0 Dentergem Basisschool Zeppelin krijgt via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 69.858,98 euro subsidies voor het schoolgebouw in de Statiestraat.

“Het geld gaan we gebruiken voor toiletten in twee kleuterklassen, nieuwe ramen in de gang op de benedenverdieping, de zorgklas en de leraarskamer”, vertelt directeur Wim Vromant. “We plannen ook een nieuwe inkomdeur met beveiliging en plaatsen een vals plafond in de gang op de benedenverdieping. We voorzien ook een brandcentrale en breiden de bergruimte in de inkom uit. Deze werken worden al uitgevoerd, maar vooral in vakantieperiodes. We hopen alles klaar te hebben tegen het einde van de paasvakantie.”

De school wil nu nog een dossier indienen voor de vernieuwing van het sanitair blok en de bergruimte.