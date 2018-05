Zeppelinschool krijgt 294 postkaarten uit 83 landen 31 mei 2018

De brievenbus van VBS Zeppelin in Dentergem puilde de voorbije maanden uit van internationale post. De derdejaars van juf Saar-tje Braekevelt kregen de opdracht om postkaartjes uit 35 verschillende landen te ontvangen. "Uiteindelijk kwamen er 284 kaarten uit 83 landen, van Congo tot Nieuw-Zeeland", zegt de fiere juf.





Het thema van het jaarlijkse schoolfeest in VBS Zeppelin luidde dit jaar 'Wedden dat...'. Juf Saartje Braekevelt zag het onmiddellijk groots en eind januari kregen haar zeventien leerlingen een brief mee naar huis met de opdracht: verzamel postkaarten uit zoveel mogelijk landen.





"De leerlingen en ouders hebben er hun werk van gemaakt", zegt juf Saartje. "Erasmusstudenten, reizende familie of collega's uit een internationaal bedrijf; de kaartjes kwamen van overal."





"Mijn mama werkt in het klooster van Tielt en een van de zusters Congo heeft een mooie brief en foto's van wilde dieren vanuit Congo opgestuurd", zegt Yanto. "Indien het kaartje in een andere taal geschreven was, hebben we Google Translate gebruikt. Dit is bijna altijd gelukt, behalve de kaart uit China", zegt Femke. "De brief die de grootste afstand afgelegd heeft, kwam van Nieuw-Zeeland en van Spanje en de Verenigde Staten kregen we de meeste kaartjes", zegt Flor.





Juf Saartje is tevreden. "Het doel was 35 landen en uiteindelijk zijn dat er 83 geworden. We wachten zelfs nog op post uit de Latijns-Amerikaanse landen", zegt Saartje.





