Zeppelinschool bakt koekjes voor Warmste Week

19 december 2018

Op vraag van een leerling is het derde leerjaar uit de Zeppelinschool gestart met een Ketnet Koekenbak voor de Warmste Week van Studio Brussel. “We hebben met hulp van acht (groot)ouders ruim duizend koekjes gebakken en aan de schoolpoort verkocht”, zegt juf Saartje Braeckevelt. “Vorige week vrijdag bood plaatselijke bakker De Nijs spontaan aan om de koekjes voor ons af te bakken. De ingrediënten hebben we vooral via schenkingen van de ouders verzameld. We hopen heel wat geld in te zamelen voor Natuurpunt De Torenvalk. Zij zijn o.a. actief bezig met de aanplanting van bomen in de Meikesbossen en dit willen wij zeker steunen. Een deel zal ook naar de pediatrie in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt gaan. Vorige week krijgen wij bovendien een uitnodiging van Ketnet om naar de Ketnetkaravaan op de kerstmarkt in Gent te gaan. Daar zullen enkele leerlingen worden geïnterviewd voor Radio Ketnet. Er zullen ook Ketnetwrappers- en acteurs aanwezig. Het geluk van de kinderen kon niet op!”