Winnaars Dentergemse Duim trakteren met ijsjes 24 juli 2018

Josianne Staelens en Marc Marijsse kregen dit voorjaar van de lokale sp.a de eerste Dentergemse Duim, een award die gaat naar iemand of een vereniging die iets verdienstelijks doet. Zij werken al ruim dertig jaar als vrijwilliger in woonzorgcentrum OLV van Lourdes in Wakken. Er was ook een geldprijs van 250 euro aan verbonden. Dat geld benutten ze om een ijskar naar het rusthuis te halen voor een traktaat aan de bewoners. Maar liefst 98 bewoners kwamen zelf hun ijsje halen. De bewoners die liever hun ijsje op de afdeling wilden werden op hun wenken bediend door de hulp van talrijke vrijwilligers.





(CDR)