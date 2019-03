Wielerwedstrijd bestaat vijftig jaar: De Zwaluw zoekt oude foto’s en documenten VDI

Het Sport- en Feestkomitee De Zwaluw organiseert op maandag 22 juli tijdens de Ommegangsfeesten de vijftigste editie van de Grote Prijs Lanssens-Verhaeghe, een wielerwedstrijd voor elites. Omdat de wedstrijd een halve eeuw bestaat, organiseert ze een overzichtstentoonstelling. Daarin komen oude foto’s en documenten van de wielerwedstrijd en van de jaarmarkt aan bod. De organisatie kreeg al medewerking van wielermuseum Koers uit Roeselare. Om nog meer voorwerpen, documenten, foto’s of krantenknipsels te verkrijgen, doet De Zwaluw een oproep om alles binnen te brengen of te digitaliseren. Een bericht nalaten kan op 0471/11.24.24 of via tony.vandemaele@skynet.be.