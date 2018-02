Wie wordt de Homo Universalis? DRIE STREEKGENOTEN WAGEN HUN KANS IN IEDEREEN BEROEMD VALENTIJN DUMOULEIN

24 februari 2018

02u37 0 Dentergem In het televisieprogramma 'Iedereen Beroemd' barst de zoektocht naar de Homo Universalis los. Honderd Vlamingen nemen het er in de meest uiteenlopende proeven tegen elkaar op. Ook Marc Demaeght (62) uit Dentergem, Johan Verhaeghe (47) uit Pittem en Kathy Deschuymere (49) uit Ooigem doen mee in de veelzijdige quiz met een absurd randje.

Een muziekquiz op de tonen van Discobar A Moeder, met eetstokjes voedsel van het ene naar het andere bord brengen, zo vlug mogelijk wc-rolletjes ontvouwen of een puzzel oplossen terwijl schlagerzanger Steve Tielens zijn repertoire brengt. Je kan het zo gek niet bedenken of het is een proef in de nieuwe rubriek van 'Iedereen Beroemd'. Wie alle honderd opdrachten tot een goed eind brengt, wint een jaar gratis vakanties, maar elke dag valt iemand af. Vandaag staat de teller nog op 77 kandidaten, met daarbij drie mensen uit onze contreien. "We krijgen al langer uitnodigingen om in het publiek van sommige programma's te zetelen en zo werden we op de hoogte gebracht van dit nieuwe concept", vertellen voormalig vakbondsman Marc, schoorsteenveger Johan en huismoeder Kathy. "We moesten ons inschrijven met een filmpje en werden zo geselecteerd. Er werd gevraagd ons maandelijks enkele dagen vrij te maken voor opnames in een loods in Antwerpen. Per dag worden daar vijf opdrachten ingeblikt. Het is een hele onderneming met veel medewerkers, maar we worden er heel professioneel en warm opgevangen. Het enige wat we op voorhand wisten was dat het een Slimste Mens-achtige quiz zou worden, maar dat is net iets anders uitgedraaid (lacht). Het kan er soms echt gek aan toe gaan. Zo stonden we daar eens letterlijk om het vlugst een naald in een hooiberg te zoeken."





Portie geluk

De kandidaten moeten voor de heel diverse opdrachten van alle markten thuis zijn. "We moesten eens zo veel mogelijk water met een dweil in een fles krijgen", vertelt Johan. "Veel mensen wrongen die dweil telkens uit, ik nam die aan vier hoeken vast en had zo veel meer water mee. Logica, inzicht of snelheid kunnen van belang zijn en hebben me al meermaals gered." Toch loert er ook een portie geluk om de hoek. "Bij een spelletje bingo heb je niks in de hand en moet je gewoon afwachten," vertelt Kathy. "Net als bij die opdracht waarbij je eruit lag als je gsm als eerste van alle mensen afging. Dan moet je hopen dat het jou niet overkomt."





Vrienden geworden

"Zelf had ik nooit gedacht dat ik een Romeinse krijger zou moeten natekenen of met twee handen balletjes zou moeten opvangen", vertelt Marc. "Het valt wel op hoe groot de samenhorigheid geworden is. Veel mensen zijn vrienden geworden. We houden contact via sociale media en met de Kortrijkse deelnemers carpool ik zelfs. Ook in eigen gemeente spreken ze me regelmatig aan. Niet dat je me elke dag in beeld ziet, je vangt wel af en toe een glimp van me op. Hoe ver het drietal het schopt kan je elke weekavond in 'Iedereen Beroemd' op één zien.