Werkstraf voor stelende poetsvrouw bij huisarts 02u45 0

Een 33-jarige poetsvrouw uit Meulebeke is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uren omdat ze bij een Dentergemse huisarts 700 euro cash geld had gestolen. Toen ze op 25 september werd betrapt, verstopte ze het geld in haar onderbroek. De echtgenote van de huisarts had een enveloppe met 1.200 euro eventjes in een kookpot verstopt. Toen ze het geld naar de bank wou brengen, stelde ze een tekort van 700 euro vast. Meteen viel de verdenking op de poetsvrouw. Toen de politie kwam, ontkende ze aanvankelijk. Maar op het politiebureau haalde ze een plastic handschoen met de gestolen 700 euro uit haar onderbroek.





"Ik schaam me dood", vertelde E.D. aan de rechter. "Mijn echtgenoot was werkloos geworden en we moesten met 70 euro per week rond komen. Ik dacht even dat het extra geld wat meer eten op tafel zou kunnen brengen."





Na de diefstal verloor de poetsvrouw haar job en ook eventjes haar boze echtgenoot. Ondertussen is het koppel opnieuw samen. Beiden hebben ondertussen ook een nieuwe job.





"Je hebt ons vertrouwen diep beschaamd", klonk het bij de echtgenote van de bestolen huisarts. "Ik kan nu precies niemand meer vertrouwen." (LSI)