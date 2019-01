Werken aan cultuurcentrum Leieheem starten pas in 2020 VDI

31 januari 2019

13u44

Bron: VDI 0

De renovatiewerken aan cultuurcentrum Leieheem zullen niet dit jaar, maar pas begin 2020 van start gaan. Ze zullen ongeveer een half jaar in beslag nemen. Oppositieraadslid Patrick Bearelle (Focus8720) vroeg op de gemeenteraad naar de reden van het uitstel. “Ik vernam dat veel verenigingen pas laat verwittigd waren dat de werken in augustus van dit jaar zouden starten en pas in december af zouden zijn”, zegt hij. “Voor veel van hen was dat een donderslag bij heldere hemel, vlak nadat ze hun jaarprogramma hadden opgesteld. Een week later kwam dan het wijze besluit om pas in 2020 te starten.” Schepen Bart De Keukeleire: “Er is nog extra voorbereiding nodig wat betreft de verwarming en elektriciteit. Er kruipt meer planning in dan gedacht. Op het moment dat dit afgerond is, kan alles in één concept meegenomen worden en komt er meer duiding, oa. met een infovergadering.” De buitenwerken aan het achterliggende speelplein zijn verplaatst van vorig najaar naar eind april, begin mei.