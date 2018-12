Wéér inbraak bij dagbladhandel Huis Arickx VHS/VDI

20 december 2018

00u05 0 Dentergem Een voorraad sigaretten, een hoop krasloten en de kassa. Dat is wat inbrekers in de nacht van dinsdag op woensdag buitmaakten bij Huis Arickx in Dentergem. “De waarde van de buit is de opbrengst van enkele jaren hard werken”, zucht uitbaatster Carine Arickx.

Toen ze woensdagmorgen in alle vroegte haar winkel in de Statiestraat in Dentergem wilde openen, merkte Carine Arickx dat er was ingebroken in de zaak. “Ik schrok uiteraard”, vertelt ze. “Vrij snel was duidelijk dat de daders specifiek voor sigaretten en krasloten kwamen. Daar zijn er heel veel van verdwenen. Ook de kassa, waarin het startgeld zat, werd meegenomen.” De diefstal is een flinke klap voor Carine Arickx en Roland Moerman. “Het zal enkele jaren duren voor we dit kunnen goedmaken”, zegt Carine. “Bovendien is het al de vijfde keer dat we het slachtoffer zijn van een inbraak. In januari vorig jaar werd zelfs twee keer ingebroken in drie dagen tijd. De eerste keer moesten de daders nog vluchten zonder buit, de tweede keer maakten ze vijftig fardes sigaretten buit. Om binnen te geraken, praamden ze met een koevoet liefst 22 keer tegen de beveiligde achterdeur. Tot ze begaf. De achterdeur is overigens alleen bereikbaar via enkele daken van aangrenzende panden. Dat hield de daders toen echter niet tegen. De aanwezigheid van het politiekantoor en het gemeentehuis stoorde hen evenmin.