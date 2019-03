Weer betrapt met drugs, daags na pleidooien van dossier waar dealer twee jaar cel riskeert Hans Verbeke

27 maart 2019

18u51 0 Dentergem Stefaan M. (45) krijgt volgende week maandag van de rechter in Kortrijk te horen hoe zwaar zijn straf is voor het dealen van drugs. Hij zal het vonnis aanhoren met handboeien aan, want de Dentergemnaar, die nu in Deinze woont en betrapt werd op Cirque Magique in Ledegem, vloog één dag na het pleidooi opnieuw de cel in. De politie betrapte hem namelijk weer met cocaïne.

Stefaan M. werd in de zomer van 2017 betrapt toen hij, ondanks de aangekondigde strenge controle aan de ingang, met een stevige voorraad xtc en cocaïne probeerde binnen te raken op dancefestival Cirque Magique, in Ledegem. Bij een huiszoeking in zijn villa in Dentergem, waar regelmatig decadente feestjes plaatsvonden, trof de politie nog eens achthonderd xtc-pillen, een kilogram cocaïne en veel geld aan. M. zat vier maanden in voorhechtenis en werd toen vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Zijn echtgenote, die onder invloed van drugs was toen de politie kwam aankloppen voor de huiszoeking, zat twee maanden in voorhechtenis.

Toch weer betrapt

Toen zijn zaak op 12 maart werd gepleit voor de Kortrijkse rechtbank sprak M. de hoop uit dat hij door één slecht jaar niet zijn hele leven had vergooid. Naar eigen zeggen had de zelfstandige stukadoor financiële problemen door onbetaalde facturen van klanten. Hij begon drugs te gebruiken en uiteindelijk verkocht hij zelfs. Voor de rechter in Kortrijk verklaarde M., die twee jaar cel riskeert, zich akkoord om de komende jaren voorwaarden na te leven. Drugsvrij blijven, is daar een van. Maar nog geen dag later pakte de politie Stefaan M. weer op. En weer had hij cocaïne bij zich. De speurders kregen hem in het vizier toen ze in een onderzoek naar de verkoop van cocaïne en xtc op 12 februari een 35-jarige man uit Zonnebeke hadden gearresteerd. Een van zijn contacten voor de verkoop van drugs bleek Stefaan M. te zijn.

Geen beroep tegen verlenging aanhouding

M., die nochtans sinds een tijdje een nieuwe relatie heeft en weer gelukkig leek, verdween weer achter de tralies. De man verscheen ondertussen voor de raadkamer in Ieper, waar zijn aanhouding met een maand werd verlengd. “We gaan niet in beroep tegen die beslissing”, zegt zijn advocaat. “Liever laten we de speurders hun werk doen, in de hoop dat het onderzoek snel kan afgerond worden.” Over de nieuwe feiten wil de advocaat niet veel zeggen. “Laat ons zeggen dat het om een bijzonder pijnlijke samenloop van omstandigheden gaat. Dit had nooit mogen gebeuren.”