Wakken Swingt zoekt vervanger na overlijden

Paul Severs VDI

10 april 2019

15u29

Bron: VDI 3 Dentergem Het ééndagsfestival Wakken Swingt is op zoek naar een nieuwe artiest nu charmezanger Paul Severs overleden is aan de gevolgen van een kwalijke val. Severs stond op zaterdag 13 juli om 21 uur op het hoofdpodium in de tent op de Wapenplaats geprogrammeerd, maar dat tijdsslot moet nu amper enkele maanden voor het festival in extremis worden ingevuld.

“De man die ons mee hielp groot maken, is gestorven”, klinkt het bij Céline Baeckelandt, programmator en lid van het organisatiecomité. “Hij was erbij op ons allereerste festival. Wakken Swingt is in de rouw. Wat een gemis voor deze zomer. Hij stond ook dit jaar geprogrammeerd. We hadden al een voorschot betaald, maar we regelen dat wel met zijn management. Ze stellen wel een vervanger voor, maar we zijn ook aan het onderhandelen met enkele andere artiesten.”

Wakken Swingt verwelkomt op 13 juli verder Yves Segers, de Ingelmunsterse band De Wilfrieds en DJ Sven Ornelis. Meer info op www.wakkenswingt.be.