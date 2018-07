Wakken Swingt gaat terug naar jaren '90 06 juli 2018

02u40 0 Dentergem Op zaterdag 14 juli is muziekfestival Wakken Swingt op de Wapenplaats aan zijn zevende editie toe.

Het gemoedelijke festival op de Wapenplaats duikt meer dan twintig jaar terug in de tijd en pakt uit met een affiche waar enkele toppers uit de jaren '90 op staan. "Headliners zijn Isabelle A en Get Ready!", vertelt Filip Derijcke van het organiserend comité. "We hebben veel 25- tot 40-jarigen in het publiek en dit zal voor hen de ideale act zijn. De band blaast dit jaar 22 kaarsjes uit. Ze pakten dit voorjaar al uit met een verjaardagsconcert in Ninove, bij ons gaan ze dat minstens even goed doen."





Daarna staat Isabelle A op de affiche. "Zij imponeerde vorig jaar nog in het VTM-programma Liefde voor Muziek, maar we kennen haar uiteraard ook van hits als 'Hé Lekker Beest' en 'Ben je blank of ben je zwart'." Om 18.30 uur gaat het festival al van start met de Knetter Kidsband. Ouders kunnen hun kinderen ook een avond met gerust gemoed in het kinderdorp achterlaten, waar supervisie is. De Wakken-gin is ook terug van weggeweest. Die lanceerde de organisatie vorig jaar en dus kwam er een tweede en derde voorraad. Afsluiter is party- en coverband Ontpopt. Kaarten zijn nog tot en met dinsdag 10 juli in voorverkoop te verkrijgen in alle cafés, Lacraprint en het Gazettewinkelke. Ze kosten 7 euro, na die datum 10 euro. Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen gratis binnen.





(VDI)