Vul eens een winkelkar in twee minuten 02u35 0 Foto Statius Nog maar enkele seconden op de klok: Marleen geeft haar echtgenoot Jacques een zetje richting finishlijn. Dentergem In twee minuten een winkelkar vullen voor 500 euro. Aan deze opdracht mocht Marleen Vanbrabant (64) uit Markegem zich gisteravond wagen op kosten van Unizo groot-Dentergem.

De middenstandsorganisatie hield voor de eerste keer een eindejaarsactie. Wie in minstens drie winkels vijf stempels op een kaart verzamelde, maakte kans op de hoofdprijs: een winkelkar vullen voor 500 euro. Marleen en haar man Jacques zetten zich gisteravond schrap aan de startlijn in supermarkt Obelix in Dentergem. Als een speer schoot Marleen uit de startblokken: recht naar de koffie, gevolgd door de wasproducten. Met de behendigheid van een koopjesjager wist Marleen haar kar in twee minuten vol te proppen. "We hebben voor 426 euro aan spullen verzameld", zegt Marleen. "Ik ben de avond ervoor al eens op verkenning geweest. Drank mocht sowieso niet, maar ik heb vooral waspoeder, vloeibare wasverzachter en koffie mee. Dat bewaart lang." De rest van het geld mogen Marleen en Jacques spenderen in de handelszaken van groot-Dentergem. (ASD)