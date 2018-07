Vrijwilligers vzw De Schakel bezoeken Fedasil en Open Huis 18 juli 2018

94 vrijwilligers van de aangesloten organisaties bij vzw Vrijwilligersnetwerk de Schakel brachten een educatief bezoek aan het Opvangcentrum van Fedasil in Poelkapelle en aan Open Huis Vakantiehoeve in Staden. Deze vrijwilligers zijn werkzaam bij het CAW Centraal West-Vlaanderen, De Graancirkel Roeselare, Sociale Dierenhulp Dentergem, Open Cirkel Izegem, saMENSpel Izegem, Sint-Vincentius Beveren, TOV Rumbeke, Televestiaire Roeselare, Netwerk PRIT Roeselare.





Bij Fedasil kregen ze een rondleiding, een blik op de geschiedenis van het centrum enmeer info over de asielprocedure. Bij Open Huis genoten ze van een smakelijke maaltijd.











(CDR)