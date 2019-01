Vrijwilligers adviesraden gezocht

VDI

14 januari 2019

16u32

Bron: VDI 0

Het gemeentebestuur is op zoek naar mensen met een mening die in een van de adviesraden willen zetelen. Om die samen te stelllen zoekt ze verenigingen die een vertegenwoordiger willen afvaardigen of naar individuele experts. Je hoeft dus geen lid van een vereniging te zijn om te kunnen zetelen. Nieuw deze legislatuur zijn een seniorenraad en de Adviesraad voor Gemeentelijke Ontmoetingscentra. Verder zijn er ook nieuwe leden nodig voor de Gemeentelijke Raad voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), Jeugd-, Cultuur- en Sportraad en het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). De afvaardiging geldt voor een volledige beleidsperiode van zes jaar. Via een invulformulier op de website van de gemeente kan je je kandidatuur motiveren