Vragen over wegtracé nieuwe verkaveling 20 april 2018

02u45 0

De aanvraag voor een nieuwe verkaveling van 65 woningen aan de Kapellestraat is nog niet toegekend of er rijzen al vragen over de toegankelijkheid van de nieuwe woonzone. Bij de goedkeuring van het wegtracé op de gemeenteraad vroeg raadslid Tony Vandemaele zich af of er door de extra woningen eenrichtingsverkeer in de straat zou worden ingevoerd. "Daarnaast suggereer ik om een veilige tussenverbinding naar de wijk Ter Plancken te maken, zodat het verkeer niet op één punt stropt. Verder vinden we het ook spijtig dat er bosgebied moet wijken en dat de compensatie in een andere gemeente voorzien wordt." Het schepencollege moet zich nog buigen over het al dan niet wijzigen van de verkeerssituatie. (VDI)