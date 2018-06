Voor zesde keer op rij naar WK voetbal JEAN-CLAUDE OOK DIT JAAR VAN DE PARTIJ, AL SCHEELDE HET GEEN HAAR VALENTIJN DUMOULEIN

15 juni 2018

03u01 0 Dentergem Voetbal is de belangrijkste bijzaak ter wereld en dat vindt ook Jean-Claude Castelein (59). De Wakkenaar reist woensdag al voor de zesde keer in twintig jaar af naar een WK voetbal en mag je dus gerust een superfan noemen. Zelfs zonder de Rode Duivels tekende hij altijd present, al scheelde het dit jaar geen haar.

Jean-Claude kreeg de WK-microbe precies twintig jaar geleden te pakken. Toen zakte hij met enkele familieleden af naar de wereldbeker in Frankrijk. "Een vrij impulsieve beslissing, maar toen moesten we ook gewoon maar in de wagen springen en nog ergens aan tickets raken. Nu ligt dat allemaal veel moeilijker", vertelt de WK-fan. "In 2002 besloot ik ook naar Japan af te reizen. In een groepsformule, want de taal was toch een serieus struikelblok. Mijn verste reis bewaarde ik voor 2014, toen ik naar Brazilië ging om er de Belgen tegen Rusland te zien spelen en ik pikte er ook een andere groepswedstrijd en een van de achtste finales mee. De Belgen waren er voor het eerst sinds lang opnieuw bij en de sfeer was toch ongeëvenaard. Toch heb ik me bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika in 2010 geamuseerd. Op zo'n 'mundial' verbroeder je al vlug met mensen uit andere landen. Waren de Belgen er niet bij, dan supporterde ik voor de ploeg waar ik fans van tegen het lijf liep."





Jean-Claude was aanvankelijk van plan om met een vriend naar Rusland te trekken, maar dat was buiten enkele administratieve problemen gerekend. "Ik vertrek op 20 juni voor tien dagen naar Sint-Petersburg omdat ik daar een rechtstreekse vliegtuigverbinding heb, maar nu zal het toch opnieuw alleen zijn. Die vriend had niet op tijd zijn reispas aangevraagd en mocht dus niet mee. Ook bij mij scheelde het geen haar of ik moest thuisblijven. Sinds dit jaar moet je een officiële FAN-ID aanvragen en op mijn paspoort stond blijkbaar 'Jean' in plaats van 'Jean-Claude'. Dat euvel was genoeg om niet in aanmerking te komen. Dankzij de hulp van de Meulebeekse fanclub-voorzitter Wim Vanhoutte is dat in Brussel toch rechtgezet. Zo ben ik amper zestien uur voor het afsluiten van de verkoop toch aan tickets geraakt. Ik ga kijken naar de matchen Brazilië-Costa Rica en Nigerië-Argentinië. Tussendoor neem ik de trein om in Moskou de Rode Duivels tegen Tunesië te zien spelen. Eens terug in Sint-Petersburg hoop ik in een lokale fanzone nog de wedstrijd van de Belgen tegen Engeland mee te pikken."





Dergelijke trips kosten best wat geld, maar Jean-Claude is goed voorbereid. "Ik spaar vier jaar lang om mijn reis en het verblijf te kunnen betalen", klinkt het. "Het zou weleens een van mijn laatste WK's kunnen zijn omdat ik de volgende keer wellicht al op pensioen ben en sparen dan niet meer zo evident is. Maar voor het zover is, ga ik optimaal genieten van mijn verblijf in Rusland. Al zal het daar net iets minder exotisch dan in Brazilië zijn."