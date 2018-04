Vlaamse restauratiepremie voor Sint-Stefanuskerk 14 april 2018

02u28 0

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) maakt 606.639,14 euro vrij voor de renovatie van het interieur van de Sint-Stefanuskerk in het centrum van Dentergem. "De muren en gewelven zijn beschadigd en vervuild door vocht en zoutuitbloeiingen", aldus Bourgeois. "De buitengevels, daken en de glasramen zijn in vier eerdere fasen gerestaureerd. Na de interieurrestauratie zal de volledige kerk opgeknapt zijn. Ze blijft nadien in gebruik voor erediensten", aldus de minister-president. Burgemeester en partijgenoot Koenraad Degroote en pastoor Hendrik De Leersnijder zijn alvast tevreden met de toegekende subsidie. "Dit is meteen het sluitstuk van de renovaties van alle kerken in Groot-Dentergem", weet Degroote. "De Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stefanuskerk is gebouwd in 1855-1856. Van de voorgaande kerk die op dezelfde plek stond bleef enkel de toren uit 1613 bewaard. Enkele meubels van de oude kerk zijn bewaard, zoals de doopvont en enkele schilderijen. Het orgel in de kerk is in 1913 gemaakt. De kerk, samen met het meubilair en het orgel, is in 2000 beschermd als monument. (VDI)