Verongelukte trucker wordt begraven in familiekring 31 mei 2018

02u27 1

Jacoby Deruyck, de 37-jarige man uit Kortrijk die vorig weekend om het leven kwam bij een ongeval in het Waalse Anseroeul (Mont de l'Enclus) wordt begraven in beperkte kring. Dat gebeurt in de aula van uitvaartverzorger Van De Vyver, in Zulte. Jacoby Deruyck, trucker in dienst van het bedrijf Acutra in Zeebrugge, stierf vorige zaterdagavond toen de Peugeot cabrio waarin hij samen met zijn partner Erika Vandersteene en twee kinderen zat, achteraan zwaar werd aangereden door een Citroën C6. De bestuurder had niet of veel te laat opgemerkt dat de Peugeot halt had moeten houden voor een bestelwagen die stilstond. (VHS)