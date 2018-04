Verkeerde signalisatieborden na werken 21 april 2018

Tim Van Rijckeghem (Focus8720) wees er tijdens de gemeenteraad op dat verschillende signalisatieborden in het centrum van Oeselgem verkeerd staan. "Wie uit de industriezone komt rechtover de parking achter de kerk ziet twee ronde verbodsborden", aldus het raadslid. "De fout is dat de tonnagebeperking moet aangegeven worden met een blauw rechthoekig bord onder bord dat rechts afslaan verbiedt. Zoals het bord er nu hangt is er zowel een tonnagebeperking alsook een inrijverbod voor personenwagens en dat laatste is natuurlijk fout. Verder staat er nog een bord voor wie vanuit Wakken het dorp binnenrijdt en de Brugstraat in wil. Wederom met een tonnagebeperking, maar het bord staat te vroeg waardoor een truckchauffeur kan denken dat de beperking enkel voor het kleine Kerkstraatje en niet de Brugstraat is.Als er een ongeval gebeurt kan dit zware juridische gevolgen hebben." De gemeente lost het euvel zo snel mogelijk op. (VDI)