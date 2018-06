Unizo wil economische raad en aanspreekpunt 12 juni 2018

De lokale Unizo-afdeling heeft een prioriteitenlijstje klaar waarvan ze hoopt dat lokale politici ze mee in hun kiesprogramma opnemen. Ze vraagt om een lokale economische raad op te starten. "Met dat adviesorgaan kan de gemeente makkelijk toekomstige plannen aftoetsen met ondernemers", vindt voorzitster Kim Vandenheede. "Ook het officiëel verwelkomen van nieuwe ondernemers in de gemeente lijkt ons iets waar de gemeente werk van moet maken. We wensen ook een digitaal luik met recente info over bijvoorbeeld wegenwerken en we vragen tenslotte een duidelijk aanspreekpunt rond lokale economie." Ook een digitaal infobord en vertegenwoordiging in de Gecoro-raad staan op Unizo's wensenlijst. (VDI)