Uilefeesten keren terug naar Eerste Wereldoorlog 11 augustus 2018

De jaarlijkse Uilefeesten zijn op zaterdag 18 augustus aan een nieuwe editie toe. Dit keer staat alles in het teken van de bevrijding van Uilegem. "Een knipoog naar de herdenking 'Honderd jaar na het eind van de Eerste Wereldoorlog'", vertelt voorzitter Nico Nachtergaele. "Alle activiteiten aan zaal Pax in de Brouwerijstraat hebben een link met dat thema. Zo starten we om 14 uur met een uitgestippelde fietstocht door oorlogsvelden. Aan zaal Pax is er doorlopend Café Uilegem en alles is in een oorlogsjasje gestopt. We proberen ook enkele legervoertuigen ter plaatse te krijgen en er zal een schietkraampje staan." In de namiddag is er ook een paintballtornooi. Teams van vier personen nemen het tegen elkaar op en krijgen elk duizend kogels. Per team inschrijven kost 50 euro. Bedoeling is de vlag van Uilegem na vier jaar bezetting te heroveren. In de vooravond is er 'War of the DJ's', een dj-battle waar iedereen zich voor kan inschrijven. De set moet wel enkele links naar de oorlog bevatten, van oorlogsliedjes tot pakweg Duitse schlagers. Vanaf 20 uur is er ook nog een bevrijdingsfuif met dj Woestie. Inschrijven voor alle activiteiten via www.uilefeesten.be of de gelijknamige FB-pagina. (VDI)